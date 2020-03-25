Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››'Çiftçilerin kredi borcu ertelensin' - Haberler

"Çiftçilerin kredi borcu ertelensin"

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, korona virüs nedeniyle çiftçilerin de zor günler geçirdiğini bildirdi.

25.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:26
MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, korona virüs nedeniyle çiftçilerin de zor günler geçirdiğini bildirdi.

Erbaş, "Devletimiz birçok alan ve sektörde sosyal ve ekonomik paketler açıklamış, bunları devreye sokarak halkımıza destek olmuştur. Çiftçilerimizde bu zorlu süreçte sıkıntılı günler yaşamaktadır. Çiftçilerimizin borçları virüs salgını bitesiye kadar ertelenmeli ve daha sonra borçlar yapılandırılmalıdır" dedi.

Çiftçilerin hem virüs salgını hem de üretim maliyetlerinin sürekli artmasından dolayı, üretim yapamaz hale geldiklerini ifade eden MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, "Tarım, insanlık bakımından hayati öneme sahip stratejik bir sektördür. Tüm gelişmiş ülkeler bütçelerinin büyük bir bölümünü tarımsal desteklere ayırmaktadır. Tarımsal üretimdeki girdi maliyetlerinin artması ile üretim maliyeti oldukça artmıştır. Çiftçilerimiz alın terinin karşılığını alamamaktadır. Dolardaki dalgalanmalar nedeniyle tarımsal girdi maliyetleri artmış ve yüksek girdi maliyeti ile üretim yapan çiftçilerimiz Tarım Kredi Kooperatiflerine, bankalara ve tarımsal sulamadan dolayı elektrik dağıtım şirketlerine vadesi borçlarını ödemekte zorlanmaktadır. Çiftçilerimiz bu zor şartlar altında mücadele ederken, bir de tüm dünyayı etkisi altına alan salgının ülkemizde görülmesi ile artık iflas etme, üretim yapamama noktasına gelmiştir. Devletimiz salgın ile mücadeleyi büyük bir gayret ve çaba ile sürdürmektedir. İnanıyorum ki en kısa sürede bu salgından kurtulacağız. Salgının bittiği günlere kadar çiftçilerimizin borçları acilen ertelenmeli ve daha sonrada verdiğimiz kanun teklifinde olduğu gibi borçlar yapılandırılmalıdır" diye konuştu.

Erbaş, 9 Mart tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) çiftçilerin borçlarının ertelenmesi için bir kanun teklifi vermişti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Milletvekili, Kütahya, MHP, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu Haberler
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu
’Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum’ diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri Haberler
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı Haberler
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu Haberler
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak Haberler
Sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili kritik karar yarın çıkacak
İtalya’dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü Haberler
İtalya'dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü
Tüm Türkiye’nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim Haberler
Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim
İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prens Charles’ın test sonucu pozitif çıktı Haberler
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın test sonucu pozitif çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:59: Elazığ'da korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmaları - Haber 14:58: Araçta ele geçirilen uyuşturucuya 4 gözaltı - Haber 14:58: Büyükşehir'den açıkta gıda satışına yasak - Haber 14:58: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığa alınacak 32 bin personele ilişkin ayrıntıları açıkladı. - Haber 14:57: DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Haber 14:27: Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı - Haber 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin 12:51: Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber 11:26: Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler