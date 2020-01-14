Haberler » Güncel » Çiftçilerin malzemelerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 çocuk tutuklandı - ADANA - Haber

Çiftçilerin malzemelerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 çocuk tutuklandı - ADANA

Adana'da, 5 çiftçiye ait su motoru ile traktör üzerindeki uydu destekli otomatik dümenleme sistemini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 çocuk tutuklandı.

14.01.2020 10:39 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:40
'da, 5 çiftçiye ait su motoru ile traktör üzerindeki uydu destekli otomatik dümenleme sistemini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 çocuk tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesi Yolgeçen Mahallesi'nde, aynı gün 5 çiftçi polise başvurarak tarımda kullandıkları malzemelerinin çalındığını bildirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 5 çiftçiye ait su motoru, birine ait traktör üzerindeki uydu destekli otomatik dümenleme sistemi ve tamir setini çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Ekip, yaptığı araştırmayla zanlıların 18 yaşından küçük M.K. ve E.C. olduğunu belirledi.
Evlerinde gözaltına alınan şüpheli iki çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, çalındıktan sonra satıldığı belirlenen malzemeler bulunup sahiplerine teslim edildi.
Çiftçilerin malzemelerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 çocuk tutuklandı - ADANA

Adana, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:17  GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAK ORTASINDA KADINI SOPAYLA DÖVEN KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ - Haber
11:17  KOSGEB desteği ile iş yeri açtı, taleplere yetişemiyor - Haber
11:16  Kayıp iş adamının cesedi ormanda gömülü bulundu - Haber
11:16  Erzincan'ın Ergan Dağı'nda kayak ve yamaç paraşütü keyfi bir arada - Haber
11:16  Ulaş Kaymakamı Akköz'den, Kore gazisine ziyaret - Haber
08:53  Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
00:34  Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Haber
23:52  Kritik görüşme iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile Moskova'da bir araya geldi - Haber
22:27  Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Haber
14.01.2020 11:20:44