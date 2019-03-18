Çiftçimizi Destekleyeceğiz, Tarlalarımız Ekili Hale Gelecek

Saadet Partisi Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Ahmet Yıldız, GİK Üyesi Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, Kırıkhan Belediye Başkan Adayı Atilla Erol, Reyhanlı Belediye Başkan Adayı Zabit çelik ve ilçe teşkilatı Kırıkhan'da Esnaf Birlikleri, Medya organları, Ticaret Sanayi Odası ile esnaf ziyaretleri yaptı.

Daha Sonra Reyhanlı'ya geçen Saadetliler Kurum ziyaretleri, Kaymakam, Ticaret Odası ve Borsa Başkanlarıyla Reyhanlı Sanayi Sitesi ve Çarşı Esnafını gezdi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Ahmet Yıldız, Hatay'ımızı, Reyhanlı'mızı Kırıkhan'ımızı kalkındırmak için elimizden geleni yapacağız. Gereksiz gösteriş işler değil, öncelik işsizliği önleyecek tarımı canlandıracak işler yapacağız. "İlimizde İşsiz kalmaması için atıl vaziyetteki imkânlar aktif hale getirilmelidir. Çiftçimizi desteklemeli, tarlalarımız ekili hale getirilmelidir. Tarımda Hatay'ın her bir ilçesi ayrı bir zenginliğe sahip, bu coğrafya da farklı iklimler bir arada. Ülkemizi kalkındıracak tarım ürünlerinin değerlendirilmesi ve bir el uzanması lazım. Bu el biz olacağız. Tarım projemiz ile bunları çözeceğimizi düşünüyoruz" dedi.

ÇALIŞKAN: "BEKA SORUNU" İLE TEHDİT EDİYORLAR

Doç. Dr. Necmettin Çalışkan da Saadet Partisi'ne yalan ve iftira atarak, halkı kandırmaya çalışıyorlar. Sahip oldukları medya gücü sayesinde gerçekleri saklayabileceklerini zannediyorlar ama şunu bilsinler ki "güneş balçıkla sıvanmaz". Tüm yetkiler yıllardır ellerinde, siyasi ve medya gücü ellerinde olmasına rağmen herkesi "beka sorunu" ile tehdit ediyorlar. Bir oy uğruna, değerler feda ediliyor, yalanlar söyleniyor. Korkunun ecele faydası yok. Biz dürüst yönetim dürüst başkan anlayışı ile alternatif arayanlara alternatif, çare arayanlara çare olarak geliyoruz. Saadet Partisi'ne bu seçimde büyük katılımlar var" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler