Çiftçinin beklediği faiz indirimi açıklandı

Manisa'nın Salihli ilçesi Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar'ın girişimleri sonucu Ziraat Bankasının çiftçiler için 'Tabela Faiz Oranı'nı yüzde 16'dan yüzde 12'ye çektiğini, bu oranın tüm tarımsal ekipman ve traktör kredilerini kapsadığını duyurdu. Yalvaç, TZOB Başkanı Bayraktar'a teşekkürlerini iletti.



Çiftçilerin uzun bir süredir beklediği faiz indirimi açıklandı. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar'ın yoğun uğraşları ve görüşmeleri sonucu Ziraat Bankası çiftçiyi rahatlatan indirim rakamlarını duyurdu. Ziraat Bankasında tarımsal ekipman ve traktör kredilerini kapsamak üzere Tabela Faiz Oranı yüzde 16'dan yüzde 12'ye çekildi.



Yüzde16'dan yüzde 12'ye düştü



Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar'ın yapmış olduğu girişimler sonucunda Ziraat Bankası, 'Tabela Faiz Oranını yüzde 16'dan yüzde 12'ye çekti. Çekilen bu oran, tüm tarımsal ekipman ve traktör kredilerini kapsıyor. Böylece yüzde 25 ve yüzde 50'ye varan sübvanse indirimleriyle birlikte pamuk ve yağlı tohumlar çiftçisi yüzde 6'dan, hububat ve baklagiller de yüzde 7,5 faiz üzerinden kredi kullanacak. Daha önce kullanılan kredilerin de oranı düşecek" dedi.



Yalvaç açıklamasını, "Bu vesileyle TZOB Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar'a çiftçi ve üreticilerimize sahip çıktığı için kendilerine tüm çiftçilerimiz adına teşekkür ederiz" şeklinde sonlandırdı. - MANİSA

Kaynak: İHA