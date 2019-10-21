Haberler » Güncel » Çiftçinin ışıklandırdığı tarım aracı ilgi görüyor

Çiftçinin ışıklandırdığı tarım aracı ilgi görüyor

Ordu'nun Korgan ilçesinde çiftçilikle uğraşan Ercan Yuğnük'ün, "pat pat" tabir edilen tarım aracına taktırdığı ışık ve ses sistemi görenlerin ilgisini çekiyor.

21.10.2019 15:00
Ordu'nun Korgan ilçesinde çiftçilikle uğraşan Ercan Yuğnük'ün, "pat pat" tabir edilen tarım aracına taktırdığı ışık ve ses sistemi görenlerin ilgisini çekiyor.
İlçeye bağlı Büyükakçekese Mahallesi'nde yaşayan Ercan Yuğnük, yaklaşık bir yıl önce 20 bin liraya yük taşımak amacıyla tarım aracı satın aldı.
Aracıyla kendi işlerinin yanı sıra başkalarının da işlerini yaparak aile ekonomisine katkı sağlayan Yuğnük, aracı süslemeye karar verdi.
Bunun üzerine sanayiden yaklaşık 5 bin liraya led, flaşör, amortisör yayları ve ses sistemi alan Ercan Yuğnük, bunları aracına monte etti.
Çiftçi Ercan Yuğnük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede tarım aracının oldukça yaygın kullanıldığını belirterek, dikkatli kullanılması, kurallara uyulması ve bakımlarının zamanında yapılması durumunda bir sorunla karşılaşmadıklarını söyledi.
Başka aracının olmaması nedeniyle hayali olan süslemeleri tarım aracında gerçekleştirdiğini ifade eden Yuğnük, yaklaşık 5 bin lira harcayarak aracına ışık ve ses sistemi taktığını anlattı.
Yuğnük, tarım aracının hemen hemen hemen her yerini farklı ışıklarla donattığını kaydederek, daha fazla konforu hissetmek için de "pat pat"a amortisör yayları kullandığını söyledi.
İçini halıyla döşettiği araca ayakkabıyla girmediğini belirten Yuğnük, aracını gören herkesin çok şaşırdığını dile getirerek, "Görenler 'Takacak başka şey kaldı mı?' diye bazen esprili şekilde bana soruyorlar." ifadesini kullandı.
Çiftçinin ışıklandırdığı tarım aracı ilgi görüyor

Korgan, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:50 Hasan Nail Canat, kabri başında anıldı
16:50 Dünya Gazeteciler Günü
16:50 "Kamu Hayatında Türk Kadını" konferansı
16:50 Tekirdağ'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu
16:50 GİSİP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
16:45 Başkan Uysal Ermenek'teki çalışmaları inceledi
16:49 Uşak Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni
21.10.2019 16:51:50