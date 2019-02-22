Çiftçinin Tarımsal Kredi Borçları Yapılandırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, "Ziraat Bankası
ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nden kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 Aralık
2018 itibariyle borçları takibe düşen ve afetler nedeniyle borçları ertelenen üreticilerimizin tarımsal kredi borçları yapılandırılacaktır" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nden kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 Aralık 2018 itibariyle borçları takibe düşen ve afetler nedeniyle borçları ertelenen üreticilerin, tarımsal kredi borçlarının yapılandırılacağını açıkladı. - ANKARA
Bekir Pakdemirli, Ekonomi
Kaynak: İHA