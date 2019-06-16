Çiftçinin yılanla dansı

Bursa
'da bir çiftçi tarlasında bulduğu bozyörük yılanı ile adeta dans etti.İznik
'in Çiçekli
köyünde tarlasında çalışırken 1,5 metre uzunluğunda bozyöyük yılanı ile karşılaşan Osman Yılmaz
, yılan ile adeta dans etti. Yılmaz, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Yılanı eliyle yakalayan çiftçinin o anları Hindistan
'daki yılan terbiyecilerini aratmadı. Yılmaz'ın zaman zaman yere bıraktığı ve tekrar eline aldığı yılanın saldırı anı dikkat çekti. Çiftçi Osman Yılmaz, bir müddet oynadığı yılanı tekrar tabiata saldı. - BURSA