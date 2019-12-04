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Çiftçiye 'altın' değerinde kar yağışı

Edirne'de kanola ve buğdayın, mevsimin yağışsız geçmesi nedeniyle kuruma noktasına geldiği günlerde başlayan kar yağışını 'altın' değerinde olarak değerlendiren Edirne Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Olcay Tosun, kar yağışının kuraklık sorununu bitirebileceğini öne sürdü.

04.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:49Çiftçiye 'altın' değerinde kar yağışı
'de kanola ve buğdayın, mevsimin yağışsız geçmesi nedeniyle kuruma noktasına geldiği günlerde başlayan kar yağışını 'altın' değerinde olarak değerlendiren Edirne Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Olcay Tosun, kar yağışının kuraklık sorununu bitirebileceğini öne sürdü.

Edirne'nin Lalapaşa ve Süloğlu ilçelerinin 'a sınır köylerinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde hava sıcaklığının -1 derece düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışının olduğu bölgeler beyaza büründü.

Kar yağışı, en çok kuraklık nedeniyle kara kara düşünen bölge çiftçisini sevindirdi. Kanola ve buğday üreticisi, toprağın karla kaplanmasıyla adeta bayram sevinci yaşadı.

Kuraklıktan dolayı buğdayların çıkmadığını ve kanolanın büyümediğini söyleyen Tosun, rekoltenin düşmesinden endişe ettiklerini ancak kar yağışının başlamasıyla birlikte rekoltede sıkıntı yaşanmayacağı için çok mutlu olduklarını belirtti.

Kar yağışının 'altın' değerinde olduğunun altını çizen Tosun, artık buğdayın çıkacağını kanolanın da büyüyeceğini söyledi. - EDİRNE

Bulgaristan, Edirne, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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