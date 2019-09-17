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Çiftçiye büyükşehirden yemlik tohum

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortak projesi ile çiftçilere yemlik tohum dağıtıldı.

17.09.2019 15:17Çiftçiye büyükşehirden yemlik tohum
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortak projesi ile çiftçilere yemlik tohum dağıtıldı.

Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün hazırladığı projeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de parasal destek verdi. Bu kapsamda hazırlanan proje kapsamında 15 çiftçiye yemlik tohum verildi. Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa hazırlanan Reygrass otu (süt otu) tanıtımı ve yaygınlaştırılması projesi kapsamında Manyas'ta ki kırsal mahalle çiftçilerine süt otu tohumu dağıtımı yapıldı. Toplam 15 çiftçi için 10 dekar ekim planlanarak 900 kilo. Reygrass (sütotu) Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca tedarik edilerek üreticilere dağıtıldı. Dağıtımda hazır bulunan Manyas Tarım ve Orman ilçe Müdürü Hakan Kaplan ile Kırsal Hizmetler Bitkisel Üretim Şube Müdür Bilen Olcay sütotu tohum maliyetinin toplamda 18 bin lira olduğunu bu bedelin yarısını çiftçilerin diğer yarısını da Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını söyledi. - BALIKESİR

Balıkesir, Ekonomi

Kaynak: İHA

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