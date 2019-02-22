Çiftçiye Destekleme Ödemeleri Bugün Başlıyor! Toplamda 2,9 Milyar Lira Ödeme Yapılacak

2018 yılı "Mazot ve Gübre Destekleme Ödemeleri"ne ilişkin açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2018 yılına ait Mazot ve Gübre Destek Ödemeleri, tüm ülke çapında çiftçilerimize T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre yarından itibaren ödenmeye başlanacaktır." dedi.

Buna göre, kimlik numarasının son hanesi 8 olan çiftçilere yarın saat 18.00'den itibaren, 4 ve 6 olan çiftçilere 1 Mart 2019'da, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan çiftçilere ise 8 Mart 2019 tarihinde ödeme yapılacak.

MAZOT DESTEĞİ OLARAK 2 MİLYON 331 LİRA ÖDENECEK

2018 yılına ait mazot ve gübre desteklemeleri çerçevesinde, 2 milyon 126 Bin 968 çiftçiye mazot desteği olarak 2 milyon 331 bin lira, gübre desteği olarak ise 540 milyon 946 bin lira ödenecek. Toplamda çiftçilere ödenecek destek tutarı 2 milyon 872 bin lirayı bulacak.

Pakdemirli, 2018 yılı buzağı destekleme ödemelerine ilişkin açıklamasında ise desteklemelerin, yetiştiricilere T.C kimlik numaralarının son hanelerine göre 22 Şubat Cuma gününden itibaren ödenmeye başlanacağını vurguladı.

BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ DE BAŞLAYACAK

Pakdemirli, "Kimlik numarasının son hanesi 8 olan yetiştiricilerimize 22 Şubat Cuma günü saat 18.00'den sonra ödeme yapmaya başlayacağız. Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan yetiştiricilerimize 1 Mart'ta, 0 ve 2 olan yetiştiricilerimize ise 8 Mart'ta ödeme yapılacak." bilgisini verdi.

2018 yılı 1. Dönem Buzağı Desteklemeleri çerçevesinde 448 bin yetiştiricinin 725 bin baş buzağısına toplam 821 milyon lira buzağı desteklemesi ödeneceğini bildiren Pakdemirli, çiftçilere hayırlı olsun dileklerini iletti.