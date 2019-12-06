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Çiftçiye ekonomik ve verimli üretim için "toprak analizi reçetesi" önerisi

Tarımda girdi maliyetlerini düşürmek ve verimli üretim yapmak isteyen çiftçilerin, "toprak analizi reçetesi"yle kullanacağı gübre miktarını belirlemesi gerektiği belirtildi.

06.12.2019 11:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:31
Tarımda girdi maliyetlerini düşürmek ve verimli üretim yapmak isteyen çiftçilerin, "toprak analizi reçetesi"yle kullanacağı gübre miktarını belirlemesi gerektiği belirtildi.
Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarımda gübre kullanımının önemli yere sahip olduğunu vurguladı.
Ekim yapılan tarladaki bitki besin elementlerinin miktarının bilinmesinin önemli olduğunun altını çizen Öztürkmen, bunun toprak analizi ile öğrenilebileceğini söyledi.
Öztürkmen, toprak analizi reçetesiyle ekim yapılacak tarlada hangi besin elementine ne kadar ihtiyaç duyulduğunun net bir şekilde ortaya çıkacağını aktararak, bu sayede çiftçinin doğru ve yeterli miktarda gübre kullanarak girdi maliyetlerini düşürebileceğini kaydetti.
Toprağa fazla atılan gübrenin bitkiye bir avantaj sağlamadığını aksine üreticinin masrafını arttırdığını anlatan Öztürkmen, şöyle devam etti:
"Alışıla gelmiş bir şey var. Hububatta 16 kilogram azot, 16 kilogram fosfat verilir. Belki toprakta bunun 8 kilogramı varsa biz bunun yarısını boşa vermiş oluruz. Yani bizim gübreye vereceğimiz 5 bin lira ise bu 2 bin 500 liraya düşmüş olacak. Mutlak ve mutlak biz toprakta bitkimizin ihtiyacı olan gübre ne kadar ya da ne kadar verirsek verimli ürün alabiliriz, bunu iyi analiz etmemiz lazım. Aksi takdirde o gübrelerimizin tamamını toprağa boşuna atmış oluyoruz. Ürüne harcadığımız maliyeti yükseltmiş oluyoruz, yükselttiğimiz için de karlılığımız düşüyor. Bu nedenle toprak analizi oldukça önemli bir unsurdur."
Öztürkmen, yüksek verim alınması için diğer bir önerilerin ise kaliteli tohum almaları olduğuna dikkati çekerek, "Özellikle ilimizde belirli yerlerde ekilmiş, bu bölgeye hakim tohumları kullansınlar, ekim derinliği ve ekim sistemi ile toprağı hazırlamak çok önemli bunları yan yana koyarsak yüksek verim elde ederiz." değerlendirmesinde bulundu.
"Toprak analizi doktor reçetesi gibi"
Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu da çiftçilerin toprak analizi sayesinde bitkiye hangi gübreyi ne oranda vereceklerini öğrenebileceklerini söyledi.
Çiftçilerin toprak analizi yaptırmasının üretim noktasında önemli olduğunu aktaran Eyyüpoğlu, "Çiftçilerimizin toprak analizi yaptırması lazım, nasıl doktorlar reçete yazıyorsa, toprak analizi de onun gibidir. Çiftçilerimiz bu analize göre gübre atmalılar. Aşırı gübre vermek veya az gübre vermek de iyi değil." ifadelerini kullandı.
Çiftçiye ekonomik ve verimli üretim için

Ekonomi

Kaynak: AA


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