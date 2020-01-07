Haberler » Güncel » Çiftçiye haciz şoku - Haber

Çiftçiye haciz şoku

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde bulunan Çiftçi Malları Koruma Başkanlığından gelen icra kağıtları çiftçileri şaşırttı.

07.01.2020 14:35 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:40 Çiftçiye haciz şoku
'in ilçesinde bulunan Çiftçi Malları Koruma Başkanlığından gelen icra kağıtları çiftçileri şaşırttı.

Beylikova ilçesinde 2015 yılında kurulan Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına otomatik kayıt yaptırılan çiftçilere 4 yıllık ait borcu çıkartıldı. Ziraat Odasına kayıtlı bütün çiftçilerin başkanlığa kayıt yapıldığı, bazı çiftçilere aidatları ödeme konusunda uyarı tebligatı gönderirken bir kısmını da icraya verdi.

Çiftçilerin uğradıkları zararların başkanlık olarak karşılanmadığının adlını çizen Zeynel Abidin Emirdağ, "Burası kurulduğunda bizi otomatik kaydettiler. Şimdi aidat parası istiyorlar. Bu zamana kadar bizim tarlalardan defalarca su motorlarımız çalındı. Kimse zararımızı karşılamadı. Şimdi arkadaşlarımızın bir çoğu icraya verildi. Bize ödeme emri gönderildi. Üyelikten çıkmak istiyoruz, ona da izin vermiyorlar. Çiftçi olarak zaten zor durumdayız. Bir de bu durumla karşılaştık. Büyüklerimizden bu işin çözümü için yardım bekliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Beylikova, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:00   Yolcu uçağı pistten çıktı - Yolcuların çektiği görüntüler - Haber
16:00   Çanakkale'de kar ve fırtına etkili oluyor- 3 - Haber
16:00   Kocaeli tepeden yuvarlanan taşlar yol kenarına düştü - Haber
16:00   Nurcan Arslan cinayeti davasının yeniden görülmesine başlandı - Haber
16:00   Pistten çıkan uçaktan şişme yastık ve kaydırakla böyle kurtuldular - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
7.01.2020 16:09:27