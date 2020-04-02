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Çiftçiye icra takibi durduruldu

Kırklareli Valiliği tarafından Tarım Kredi Kooperatifleri Kredileri hakkında icra ve iflas takiplerinin durduğu ve yeni takip işlemleri yapılmayacağı duyuruldu.

02.04.2020 15:35 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:35
Çiftçiye icra takibi durduruldu
Kırklareli Valiliği tarafından Tarım Kredi Kooperatifleri Kredileri hakkında icra ve iflas takiplerinin durduğu ve yeni takip işlemleri yapılmayacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "30 Nisan 2020 tarihine kadar, yurt genelinde yürütülmekte olan icra ve iflas takipleri durdurulmuş olup, bu çerçevede yeni takip işlemleri yapılmayacak, ihtiyati haciz kararları icra edilmeyecektir. Kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler, takip ve hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine, 180 gün beklenecektir. Çiftçilerimizin kredi borçları sebebiyle risk merkezindeki siciline 'Mücbir Sebep' notu düşülmesi sağlanacaktır. Vadesi Nisan ve Mayıs aylarında dolacak olan kredilerin anapara ve faiz tutarları 2 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecektir" denildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırklareli, Güncel
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