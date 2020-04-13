Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çiftçiye 'ücretsiz' tohum

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kırsal ve tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla çiftçilere tohum dağıtımına devam ediyor.

13.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:30
Çiftçiye 'ücretsiz' tohum
Samsun Büyükşehir Belediyesi, kırsal ve tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla çiftçilere tohum dağıtımına devam ediyor. Bu kapsamda son olarak 500 adet 20 kiloluk silajlık mısır tohumu dağıtımı gerçekleştirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehrin ekonomik gelişimi için her alanda projeler uyguluyor. Bu kapsamda kırsal bölgelerin gelişimi için Samsun'da, sulanamayan tarım arazilerinde ekim alışkanlığını kazandırarak tarımsal kalkınmayı desteklemeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi çiftçilere tohum desteği sağlıyor. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında çiftçilere yapılan silajlık mısır tohumu dağıtımı sürüyor.

Yüzlerce çiftçiye ücretsiz mısır tohumu

İlkadım, Canik ve Vezirköprü ilçelerinde toplamda 6 bin dekar alanda uygulanacak proje her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Proje kapsamında 500 adet 20 kiloluk silajlık mısır tohumu dağıtımı yapılırken, ücretsiz tohum dağıtımı çiftçileri de memnun etti. Kırsal kesimdeki çiftçilere ekim alışkanlığının kazandırılarak ekonomik katkı sağlaması ve tarıma dayalı hayvancılığın geliştirilmesi hedeflenen projenin uygulandığı üç ilçede tarım ve hayvancılıkla uğraşan yüzlerce vatandaşın gelir elde etmesi planlanıyor.

Hayvancılığın artarak devam etmesi hedefleniyor

Projenin başarıyla yürütüldüğünü belirten yetkililer, "Samsun Büyükşehir Belediyesi kaynakları ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin teknik destekleri ile uyguladığımız proje sayesinde birim alandan daha kaliteli ürün kazandırılması, hayvancılığın artarak devam ettirilmesi ve kaliteli yem girdisi alınmasını amaçlıyoruz. Silajlık mısır tohumunun bölge ekolojisine uygun, suya toleransı yüksek olması çiftçilerimiz için önemli avantaj. Ortalama 90 günde hasat imkanı olması da özellikle hayvanları için yem konusunda sıkıntı yaşayan çiftçilerimizin bu sorununu da ortadan kaldıracaktır. Bu projenin meyvelerini ilerleyen günlerde daha iyi göreceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Türk Traktör’den 65 yaş üstü çiftçilere ’Tarlam Cepte’ uygulaması Ekonomi
Türk Traktör'den 65 yaş üstü çiftçilere "Tarlam Cepte" uygulaması
Pegasus, Mayıs’ın ilk yarısındaki tüm uçuşlarını iptal etti Ekonomi
Pegasus, Mayıs'ın ilk yarısındaki tüm uçuşlarını iptal etti
Borsadaki şirketlerin piyasa değeri dudak uçuklattı! Zirvede Koç var Ekonomi
Borsadaki şirketlerin piyasa değeri dudak uçuklattı! Zirvede Koç var
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar soluğu pazarda aldı Ekonomi
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar soluğu pazarda aldı
8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemesi kapıda yapıldı Ekonomi
8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemesi kapıda yapıldı
Üretici limon için alınan karardan dertli: Ürünler çürüyecek Ekonomi
Üretici limon için alınan karardan dertli: Ürünler çürüyecek
Havacılık şirketi bir ilke imza atıyor: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak Ekonomi
Havacılık şirketi bir ilke imza atıyor: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
Türkiye’nin otomobilinin tasarımı korumaya alındı Ekonomi
Türkiye'nin otomobilinin tasarımı korumaya alındı
Haberler ›› Ekonomi ››Çiftçiye 'ücretsiz' tohum - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

16:28: Korona bitince üretimi başka ülkelere kaptırmamalıyız - DÜNYA Talks - Ekonomi 16:22: THY'nin yolcu rakamlarını koronavirüs olumsuz etkiledi - Ekonomi 16:22: Ticaret Bakanlığından kredi kartı aidatına ilişkin açıklama - Ekonomi 16:16: Konya Ticaret Borsası - Ekonomi 16:14: ASELSAN'dan tedarikçileriyle iş birliğini artıracak platform - Ekonomi 16:04: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor - Haberler 15:56: Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak "Tarlam Cepte" uygulamasını kullanıma sundu - Ekonomi 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler