Çifte cinayet sanığı için ömür boyu hapis istendi! Cesetlerin bulunduğu yere, geceleri kadınlar götürülmüş

İbrahim Yörük ve Mesut Yürügel, 20 Aralık 2003'te, gece saatlerinde, Kepez ilçesindeki ormanlıkta tabancayla vurularak öldürüldü. Yörük ile Yürügel'i para anlaşmazlığı nedeniyle öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınıp, mahkemece tutuklanan Y.İ. ve A.Ş., yargılandıkları davada beraat etti.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geçen aylarda dosya yeniden açılarak, emniyet güçlerine gönderildi. Cinayet büro dedektifleri, çifte cinayete ilişkin soruşturmayı derinleştirdi.

CESETLERİN BULUNDUĞU ALANDA FUHUŞ YAPILMIŞ

Cesetlerin bulunduğu alana, geceleri kadınların götürüldüğü belirlendi. Polis, bölgede fuhuş yapan kadınların kimler olduğu konusunda araştırma yaptı. S.Y. adlı kadının, o dönem Ramazan Oruç ile cinayetlerin işlendiği ormanlık alana gittiği tespit edildi. Oruç ve S.Y.'nin, cep telefonu sinyallerinin kayıtlarına göre, cinayetlerin işlendiği tarihte aynı bölgede oldukları belirlendi. Oruç'un suç tarihinde ruhsatlı silahının bulunduğu, olaydan bir süre sonra da namlusunu değiştirerek, O.E.'ye devrettiği belirlendi. Suçta kullanıldığı için adli emanete alınan silahın kriminal incelemesinde, 'kuvvetle muhtemel' Yörük ve Yürügel'in vurulduğu tabanca olduğu değerlendirmesi yapıldı.

POLİS TİTİZLİKLE İNCELEDİ, 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, daha sonra olay yerinden alınan lastik izlerinin, sanığın kullandığı araca ait olup olmadığını araştırdı. Kentteki tüm lastik bayilerini dolaşan polis, lastiklerin, 2003'te sanık tarafından bayiden satın alındığını tespit etti. Tüm delillerin toplanmasının ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ramazan Oruç ile S.Y.'yi 3 ay önce gözaltına aldı. Oruç, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanırken, S.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılık, suçunu itiraf eden Oruç hakkında, 'kasten insan öldürme' suçundan 2 kez ömür boyu hapis cezası istedi.

SAVCI: CİNAYETLERİ HAKSIZ SALDIRININ ETKİSİ ALTINDA İŞLEDİ

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan Oruç, şikayetçiler ve taraf avukatları katıldı. Oruç, ilk duruşmada verdiği ifadeyi tekrarlayarak, İbrahim Yörük ve Mesut Yürügel'in kendisi ile yanındaki kadına zarar vereceği düşüncesiyle silahını ateşlediğini söyledi. Şikayetçiler ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Savcı, mütalaasında Yörük ve Yürügel'in, sanık Oruç'u araçtan zorla indirmek istediğini, bıçakla parasını ve cüzdanını almaya çalıştıklarını belirtti. Savcı, Oruç'un suç tarihi itibarıyla 'kasten öldürme suçu'nu işlediğini; ancak sonradan 5237 sayılı yasa ile düzenlenen kasten öldürme suçlarının sanığın lehine hükümler içerdiği gibi uğradığı haksız saldırının etkisi altında gerçekleştirdiğinin kabulünü gerektirdiğine dikkat çekti. Savcı, sanık Ramazan Oruç'un cinayetleri haksız saldırının etkisi altında işlediğine vurgu yaparak, 'haksız tahrik indirimi' uygulanmasını istedi.

Duruşma, karar verilmek üzere ertelendi.