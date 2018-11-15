Çifte Cinayeti Telefon Kayıtları Çözecek

İzmir
'in Konak
ilçesinde, Cemal Işıkhan (60) ile aynı yaştaki eşi Remziye Işıkhan'ın evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili haklarında dava açılan tutuklu sanık Suriyeli Ubeyde Elhazzam (27) ile tutuksuz olan Türk vatandaşları M.K. (55) ve H.C.'nin (26) yargılanmasına devam edildi.
İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasına tutuklu yargılanan Suriye vatandaşı Ubeyde Elhazzam ile tutuksuz sanık M.K., öldürülen çiftin çocukları ve tarafların avukatları katıldı.
Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılan tanık İ.Ç., sanıklardan H.C. ile cezaevinden arkadaş olduklarını söyledi. 2017 yılının Ramazan ayında köyünden başka bir cezaevi arkadaşını ziyaret için Alsancak semtine geldiğini anlatan İ.Ç., "Aynı mekanda H.C. ile karşılaştım. İçki içiyordu, bana da teklif etti. Ramazan ayı olduğu için içmedim. Daha sonra köyüme dönmek için yola çıkmak istedim. Akşam da kalmamı istedi. Buca
ilçesinde apart gibi bir yerde kaldık. Ertesi gün de H.C.'nin evinde kaldım. Bundan yaklaşık 1 hafta sonra polisler beni aradı ve ifade vermem gerektiğini söyledi. Bunun üzerine cinayetten haberim oldu" dedi.
Avukat salondan çıkarıldı
İ.Ç. ifade verdiği sırada tanığa soru soran katılan vekillerinden Avukat Atilla Akın
, mahkeme başkanıyla sözlü tartışmaya başladı. Bunun üzerine mahkeme başkanı, Akın'ın salondan çıkarılmasını istedi. Avukat Atilla Akın, salondan çıkarılırken mahkeme heyeti de duruşmaya ara vererek salonun boşaltılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, aranın ardından tutuklu sanık Ubeyde Elhazzam'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanıklara ait cep telefonu kayıtlarının incelenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Sanıkların, cep telefonlarından birbirlerine olay öncesinde, yaşlı çiftle ilgili evlerinde yüklü miktarda para olduğunu ifade eden mesajlar ve fotoğraflar gönderdikleri iddia edilmişti.
Olay
16 Haziran 2017'de İzmir'in Kapılar Semti 1270 Sokak'taki bir evde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde 60 yaşındaki Cemal Işıkhan ile aynı yaştaki eşi Remziye Işıkhan evlerinde ölü bulunmuştu. Yapılan araştırma sonrasında Suriyeli Ubeyde Elhazzam (27) ile Türk vatandaşları M.K. (55) ve H.C. (26) gözaltına alınmış, Ubeyde Elhazzam'ın evinde yapılan aramada, olay günü giydiği ve kan izinin bulunduğu kıyafetlerle Işıkhan çiftine ait cep telefonu bulunmuştu. Cinayeti, Cemal Işıkhan'ın kahvehanede arkadaşlarıyla sohbet ederken, evinde 160 bin TL olduğunu söylediğini duyan 3 zanlının hırsızlık için eve girdiklerinde işledikleri öne sürülmüş, 3 zanlı sevk edildikleri adliyede tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'silahla yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. - İZMİR
İzmir
15 Kasım 2018 Perşembe 13:42