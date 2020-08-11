Çifte cinayetin tanığı konuştu

Bursa'da, telefon bayisinde Murat Yenikapı ve ağabeyi Abdullah Yenikapı'yı öldürüp, Abdurrahman Yenikapı'yı da yaraladığı suçlamasıyla tutuklanan Nedim Vural Bayar'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Mehmet Gürtepe, olay yerinde Bayar'ı görmediğini ileri sürdü.

Olay, 1 Haziran 2018 tarihinde, Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda meydana geldi. Bir telefon bayisinde, eski ortaklar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Nedim Vural Bayar (42), tabancasını çekip, Murat Yenikapı (43) ve kardeşi Abdullah Yenikapı (53) ile oğlu Abdurrahman Yenikapı'yı (24) vurdu. Murat Yenikapı, olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Abdurrahman Yenikapı ile birlikte Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Yenikapı (53) da 10 gün sonra yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Nedim Vural Bayar ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında, 3 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Nedim Vural Bayar'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık, Bursa H Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldı.

Sanık Bayar, "Olay günü, iş yerini kapatacağımı yanımda çalışan Abdurrahman Yenikapı'ya söyledim. Abdurrahman da hemen cep telefonuyla babasını ve amcasını arayıp, söyledi. Dışarı baktığımda, hızlı bir şekilde iş yerine doğru geldiklerini gördüm. Hemen alt kata inip, silahımın ağzına mermi verdim. Yeniden üst kata çıktım. Abdullah ile Murat, beni dışarıya çıkarmak istedi. Alt kata inmeyi teklif ettim. Yanımda çalışan Abdurrahman Yenikapı'ya da bizimle gelmesini söyledim. Birlikte alt kata inerken, Abdullah gülerek, 'Seninle mi uğraşacağız' dedi. Bunun üzerine elimdeki silahı çıkarıp, duvara ateş ettim. Murat'ın ayağına doğru ateş ettim. Murat üzerime çullanıp, beni yere düşürdü. Abdullah kulağımı, Murat da kolumu ısırdı. Onlar beni bıraksın diyerek, canımı kurtarmak için, şarjörümdeki 13 mermiyi boşalttım. Onları vurduktan sonra iş yerimin önündeki tabureye oturup, polisi bekledim" dedi.

"Olay yerinde görmedim"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mehmet Gürtepe (49), "Ben olayın gerçekleştiği iş yerinin yan tarafında bulunan dükkanın sahibiyim. Abdullah Yenikapı, Abdurrahman Yenikapı ve Murat Yenikapı'yı tanırım. Nedim Vural Bayar'ı da dükkana gidip geldiği için tanırım. Aralarındaki ticari ilişkiyi bilmiyorum. Olay günü cuma namazındaydım. Dükkana doğru yürüdüğümde kalabalığı ve kargaşayı gördüm. Dükkanın içine girdiğimizde Abdullah'ın oğlunu kanlar içinde gördüm. Abdullah da aynı şekildeydi. İçeri girdiğimde Nedim'i görmedim. Abdurrahman'ın veya herhangi bir şahsın elinde silah görmedim" diye konuştu. Tanık ifadesinin ardından söz alan tutuklu sanık Nedim Vural Bayar, "Mağaza müdürüm Hakan Işık'ın dinlenilmesini talep ediyorum. Müdürün tehdit aldığını düşünüyorum" diye konuştu. Tanıkların dinlenmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. - BURSA