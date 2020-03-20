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Çifteler Belediye Başkanı Bıyık'tan Miraç Kandili mesajı

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

20.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:12
Çifteler Belediye Başkanı Bıyık'tan Miraç Kandili mesajı
Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yayımlanan mesajda kandillerin dayanışma ve yakınlaşma duygusunu arttıran manevi günler olduğunu ifade eden Bıyık, "Miraç, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (sav) Cenab-ı Allah'ın yüksek huzuruna kabulü ve onun şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliştir. Kandiller bizim kültürümüzde dayanışma ve yakınlaşma duygusunu arttıran manevi günlerdir. İçerisinde bulunduğumuz bu zor günlerde Türk Milleti olarak daha dikkatli olup, evlerimizde kalmalı, kandil kutlamasını telefonla arayarak yapmalıyız. Duyarlı davranarak aldığımız her önlem bizi ve çevremizi koruyacaktır. Bu güzel gecede virüs nedeniyle gecesini gündüzüne katıp büyük bir mücadele veren başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, devlet görevlilerimiz ve ülkemizin kalkınması için işe gitmek durumunda kalan özel sektördeki işçi kardeşlerimizi de dualarımızda eksik etmeyelim. Sevgili Peygamberimizin, Allah'ın huzuruna yükseldiği bu günde tüm Türk İslam Aleminin mübarek Miraç Kandilini kutluyor, sağlıklı ve huzurlu günler getirmesini diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Kandil Dağı, Kadir Bıyık, Çifteler, Güncel

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