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Çifteler Belediye Başkanı Bıyık'tan yılbaşı mesajı

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık yeni yıl ile ilgili kutlama mesajı yayımladı.

31.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:03 Çifteler Belediye Başkanı Bıyık'tan yılbaşı mesajı
Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık yeni yıl ile ilgili kutlama mesajı yayımladı.

Yayımladığı konuşmada Başkan Bıyık, 2020 yılında Çiftelerde her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olacaklarını belirterek, "2020 yılının ülkemize, ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, bereket, mutluluk getirmesini, dünyanın ortak sorunlarının çözülmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını diliyorum. Gücümüze inanarak, karamsarlığa kapılmadan, çağdaş dünyayla bütünleşme yolunda yorulmadan ilerleyeceğiz. Hizmetlerimiz vatandaş odaklı, temel hedeflerimiz açıklık, şeffaflık ve verimlilik olacaktır. İlçemiz açısından önümüzdeki yılda hizmetlerimiz sizlerin desteği ile artarak devam edecek. 2020 yılında İlçemizi her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olacağız. İlçemizin vizyonunun gelişmesi, modern ve yaşanılabilir bir kent olması yolunda çalışmalarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle yurt içinde ve yurt dışında bulunan tüm hemşehrilerimin ve Türk-İslam aleminin yeni yılını kutluyor; huzur, barış, istikrar ve ebedi kardeşlik için kutlu bir uyanış miladı olmasını yürekten temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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