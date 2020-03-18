Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'tan Yaşlılar Haftası mesajı
Eskişehir Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Yaşlılar Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
18.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:28
Eskişehir Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Yaşlılar Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Başkan Kadir Bıyık, mesajında, "Yaşlılarımız, kültürümüzü, örf ve adetlerimiz ile manevi değerlerimizi bizlere miras bırakarak yarınlara taşımamızı sağlayan, geleceğe ışık tutmamıza vesile olan yegane değerlerimizdir. Peygamber Efendimiz gençleri, yaşlılara saygı göstermeye teşvik etmiş ve 'Herhangi bir genç, yaşından dolayı bir ihtiyara saygı gösterirse, Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler yaratır' diyerek bu hususun önemini vurgulamıştır. Toplumumuzu bugünlere ulaştıran yaşlılarımızın ekonomiye, kültürümüze ve yeni nesillere katkılarının bilincinde olarak, tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftasını kutluyor, ömürlerinin her gününü, her dakikasını sağlıkla, mutlulukla yaşamalarını dileyerek, saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
Başkan Kadir Bıyık, mesajında, "Yaşlılarımız, kültürümüzü, örf ve adetlerimiz ile manevi değerlerimizi bizlere miras bırakarak yarınlara taşımamızı sağlayan, geleceğe ışık tutmamıza vesile olan yegane değerlerimizdir. Peygamber Efendimiz gençleri, yaşlılara saygı göstermeye teşvik etmiş ve 'Herhangi bir genç, yaşından dolayı bir ihtiyara saygı gösterirse, Allah da ihtiyarlığında ona hizmet edecek kimseler yaratır' diyerek bu hususun önemini vurgulamıştır. Toplumumuzu bugünlere ulaştıran yaşlılarımızın ekonomiye, kültürümüze ve yeni nesillere katkılarının bilincinde olarak, tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftasını kutluyor, ömürlerinin her gününü, her dakikasını sağlıkla, mutlulukla yaşamalarını dileyerek, saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Kadir Bıyık, Eskişehir, Çifteler, Yaşam
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