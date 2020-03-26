Çifteler Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor

Çifteler Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle dezenfekte ve sterilizasyon çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.Çifteler Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Korona virüs salgını önlemleri kapsamında halk sağlığımızın korunması için ilçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere vatandaşlarımızın sıklıkla kullandıkları bütün alanlarda dezenfekte ve sterilizasyon çalışmalarımız devam ediyor. Alınan yeni önlemler kapsamında belediyemiz çalışmalarını genişleterek cadde, mahalle ve tüm sokakları yol ve kaldırımları tazyikli su ile yıkıyor. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaları ve pazarcı esnafımızın mağdur olmaması için bu cuma açılacak olan ilçe pazarımızda halkımızın sağlığını korumak için ayrı tedbirler alarak pazar yerini cuma gününe hazırlamak için yoğun şekilde çalışıyoruz. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında gece gündüz yoğun mesai harcayan ekiplerimiz vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmalarına aralıksız devam edecekler" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA