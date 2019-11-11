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Çifteler'de 1111 fidan toprakla buluştu

Çiftiler ilçesinde 1111 fidan "Geleceğe Nefes Ol" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında toprakla buluştu.

11.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:08Çifteler'de 1111 fidan toprakla buluştu
Çiftiler ilçesinde 1111 fidan "Geleceğe Nefes Ol" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında toprakla buluştu.

Programa; MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İlçe Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Remzi Artar, İlçe Jandarma Komutanı Volkan Kuyucugil, ilçe protokol üyeleri, öğrenciler, öğretmenler ve ilçe halkı katıldı.

Belediye Başkanı Kadir Bıyık, yaptığı konuşmada, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı kampanya ile ilçemizde diktiğimiz 1111 ağaç bugün fidan, yarın nefestir. Evlatlarımıza daha yeşil bir Çifteler için daha yeşil bir Eskişehir ve Türkiye için bugün fidan dikimini gerçekleştirdik. Bu fidanlar ile Çifteler'de geleceğimiz olan çocuklarımıza daha yeşil bir ortam bırakmaya çalışıyoruz. Burada sedir, çam, ıhlamur ve birçok fidan çeşidini toprak ile buluşturduk. Bugün burada bizimle olan, desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim" dedi. - ESKİŞEHİR

Kadir Bıyık, Eskişehir, Çifteler, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

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