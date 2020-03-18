Çifteler'de dezenfekte çalışmaları sürüyor
Eskişehir Çifteler Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
18.03.2020 13:31 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:31
Eskişehir Çifteler Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Çifteler Belediyesi, Başkan Kadir Bıyık'ın talimatıyla dezenfekte çalışmalarına sürdürüyor. Belediye ekipleri; tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, camiler, sokaklar, kahvehaneler, parklar, bahçeler, marketler, bankalar, okullar, toplu taşıma araçlar gibi yoğun kamusal alanları dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Alınan bu önlemlerin yanı sıra ilçede yapılması planlanan bütün programlar da bir süreliğine askıya alındı. Çifteler Belediyesi virüsle ilgili son gelişmeleri göz önünde bulundurarak tedbirlerini en üst düzeye çıkardı. - ESKİŞEHİR
Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Çifteler Belediyesi, Başkan Kadir Bıyık'ın talimatıyla dezenfekte çalışmalarına sürdürüyor. Belediye ekipleri; tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, camiler, sokaklar, kahvehaneler, parklar, bahçeler, marketler, bankalar, okullar, toplu taşıma araçlar gibi yoğun kamusal alanları dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Alınan bu önlemlerin yanı sıra ilçede yapılması planlanan bütün programlar da bir süreliğine askıya alındı. Çifteler Belediyesi virüsle ilgili son gelişmeleri göz önünde bulundurarak tedbirlerini en üst düzeye çıkardı. - ESKİŞEHİR
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Çifteler Belediyesi, Kadir Bıyık, Eskişehir, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Güncel
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak
Güncel
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü