Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çifteler'de Korona virüs önlemleri

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Çifteler'de önlemler üst düzeye çıkarıldı.

03.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:19
Çifteler'de Korona virüs önlemleri
Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Çifteler 'de önlemler üst düzeye çıkarıldı.

Eskişehir 'in Çifteler ilçesinde Korona virüsle mücadele kapsamında tedbirler sıklaştırıldı. Zabıta ekipleri pazar yerlerini denetledi ve yollarda vatandaşların ateşlerini ölçtü. Bankaların önlerine ise sosyal mesafeyi koruma amacıyla bir buçuk metre arayla çizgiler çizildi. Ayrıca vatandaşlar sadece iki girişten bankalara alınmaya başladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Çifteler, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Çifteler'de Korona virüs önlemleri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü Haberler
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Öz’den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir Haberler
Prof. Dr. Mehmet Öz'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler Haberler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına ’Aşı bulunur’ yazısı astı Haberler
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına "Aşı bulunur" yazısı astı
Her saniyesi korkunç! İtalya’da bir hastane cansız bedenlerle doldu Haberler
Her saniyesi korkunç! İtalya'da bir hastane cansız bedenlerle doldu
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok Haberler
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok

Son Dakika Güncel Haberleri

17:00: Bulgaristan'da TIR kuyruğunda zincirleme kaza: 2 ölü - Haber 17:00: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi - Haber 17:00: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan yerli enzim üreten ekibe övgü - Haber 17:00: Antalya'da ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlar dağıtılmaya başlandı - Haber 17:00: ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 921 artarak 6... - Haber 16:50: Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:28: Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor - Haber 15:55: İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu - Haber 15:54: Son Dakika: Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek - Haber 15:35: Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber