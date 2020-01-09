Haberler » Güncel » Çifteler'de taekwondo ve kick boksta kuşak terfi sınavı - Haber

Çifteler'de taekwondo ve kick boksta kuşak terfi sınavı

Çifteler'de taekwondo ve kick boksta kuşak terfi sınavı yapıldı.

09.01.2020 16:21 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:26Çifteler'de taekwondo ve kick boksta kuşak terfi sınavı
'de taekwondo ve kick boksta kuşak terfi sınavı yapıldı.

Çiftelerspor Taekwondo Antrenörleri Musa Coşkun, Senem Türk ve Kick Boks Antrenörü Ömer Polat nezaretinde Türk Dünyası Kültür Evinde gerçekleşen kuşak terfi programına; Çifteler Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, Çifteler Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Çelik, Halk Eğitim Merkez Müdürü Yaşar Koçay, iş adamı Alaattin Çoban, öğrenciler ve veliler katıldı.

Balkan Şampiyonu Sıla Nur Gençer ve antrenör Ömer Polat'ın kısa süreli gösterisi ile başlayan programın akabinde minik taekwondo öğrencilerine kuşakları takdim edildi. - ESKİŞEHİR

Çifteler, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:06  Muhtarlar kursta bilgisayar kullanmayı öğreniyor - Haber
18:05  Abhazya'da muhalifler Cumhurbaşkanlığı binasını bastı - Haber
18:05  Kayseri'de El-Nusra terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı - Haber
18:04  Adana-ceyhan karayolunda işçileri taşıyan minibüs devrildi. 30 işçi yaralı-1 - Haber
18:03  Şehit Uzman Onbaşı Fatih Akbulut son yolculuğuna uğurlandı (3) - Haber
17:15  Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Haber
17:07  Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Haber
17:05  Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Haber
16:29  KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haber
16:22  Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır - Haber
9.01.2020 18:13:19