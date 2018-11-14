Çiftetelli ile Diyaliz Hastaları Moral Buldu

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:35



14 Kasım 2018 Çarşamba 12:35

İSTANBUL'da özel bir diyaliz merkezindeki hastalar çiftetelli ile moral depoladı. Bursalı erkek hemşire Barış Demirel'in kamerasına yansıyan görüntülerde, hastalara hemşireler de eşlik etti.Özel bir diyaliz merkezinde hastalara moral aşılamak isteyen hemşireler, hastalara moral vermek amacıyla ilginç bir yönteme imza attı. Diyaliz merkezinde çiftetelli açan hemşireler, hastalarla birlikte oynayarak keyifli bir vakit geçirmelerini sağladı. Hastalardan özel izin alınarak çekilen ve Bursalı erkek hemşire Barış Demirel'in kamerasına yansıyan görüntülerde hastaların da yerlerinden çiftetelliye eşlik ettiği ve mutlu oldukları görülüyor. Konuyla ilgili konuşan Barış Demirel, "Diyaliz hastalarımızın bir nebze de olsa acılarını hafiflettiysek ne mutlu bizi. Onlara o anlık dahi olsa hayat aşıladık ve mutlu olmalarını sağladık" dedi. - Bursa