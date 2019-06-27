27.06.2019 12:27
Haberler » Güncel » Haber

Çiftler düğün fotoğrafları için Kapadokya'yı tercih ediyor

Çiftler düğün fotoğrafları için Kapadokya

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, doğal kaya oluşumları ve gökyüzünü renklendiren sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzara ile düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çiftlerin gözde mekanı haline geldi.


TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, doğal kaya oluşumları ve gökyüzünü renklendiren sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzara ile düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çiftlerin gözde mekanı haline geldi.
Türkiye'nin farklı illerinde dünya evine giren çiftler, düğün fotoğraflarını çektirmek için son yıllarda Kapodokya bölgesini tercih ediyor. Bölgeye gelen çiftler, doğal zenginlikleriyle ön plana çıkan Kapadokya'da peribacaları, doğal kaya oluşumları ve gökyüzünü renklendiren sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzarada mutluluklarını ölümsüzleştiriyor. Bir ömür saklayacakları fotoğraflar için Kapadokya'yı tercih edenler, bölgeden mutlu bir şekilde ayrılıyor.
'KAPADOKYA BÖLGESİNİ TERCİH EDİYORLAR'
Fotoğraf sanatçısı Galip Hasan Temur, çiftlerin fotoğraflarını doğal ortamlarda çektirdiğini, Kapodokya bölgesinin zengin doğal dokusunun fotoğraf çekimi için ciddi potansiyel oluşturduğunu belirtti. Temur, çiftlerin özellikle Uçhisar, Cevizlibağ, Zelve, Paşabağları, Ürgüp, Üç Güzeller mevkilerinde çekimler yaptırdığını söyleyerek, "Doğallığı yaşama ve yaşatmak isteyenler, artık stüdyo ortamını değil, Kapadokya bölgesinin büyülü görüntülerini tercih ediyor. Mutluluklarını objektifler karşısında ölümsüzleştiriyorlar" dedi. Temur ayrıca yurt dışından da yabancı gelin ve damadın bölgeye gelerek fotoğraf çektirdiğini sözlerine ekledi.

- Nevşehir
Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
12:29 Evde kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti, tüm hızıyla sürüyor
12:29 6 ilin tarım ve orman müdürü görevden alındı
12:29 Yaralı motosiklet sürücüsünü güneşten böyle korudu
12:29 Eski Yargıtay üyesi Mustafa Yılmazel'e 6 yıl 3 ay hapis
12:28 Bu şehirde yaşayan herkes 1 kilo çöp üretiyor
12:28 CHP'li Torun: Erken seçim talebimiz yok
12:28 Caner Erkin'in nafaka davasında karar; 50 bin TL istedi, 3 bin TL aldı