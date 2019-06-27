Çiftler düğün fotoğrafları için Kapadokya'yı tercih ediyor

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, doğal kaya oluşumları ve gökyüzünü renklendiren sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzara ile düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çiftlerin gözde mekanı haline geldi.

Türkiye'nin farklı illerinde dünya evine giren çiftler, düğün fotoğraflarını çektirmek için son yıllarda Kapodokya bölgesini tercih ediyor. Bölgeye gelen çiftler, doğal zenginlikleriyle ön plana çıkan Kapadokya'da peribacaları, doğal kaya oluşumları ve gökyüzünü renklendiren sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzarada mutluluklarını ölümsüzleştiriyor. Bir ömür saklayacakları fotoğraflar için Kapadokya'yı tercih edenler, bölgeden mutlu bir şekilde ayrılıyor.

'KAPADOKYA BÖLGESİNİ TERCİH EDİYORLAR'

Fotoğraf sanatçısı Galip Hasan Temur, çiftlerin fotoğraflarını doğal ortamlarda çektirdiğini, Kapodokya bölgesinin zengin doğal dokusunun fotoğraf çekimi için ciddi potansiyel oluşturduğunu belirtti. Temur, çiftlerin özellikle Uçhisar, Cevizlibağ, Zelve, Paşabağları, Ürgüp, Üç Güzeller mevkilerinde çekimler yaptırdığını söyleyerek, "Doğallığı yaşama ve yaşatmak isteyenler, artık stüdyo ortamını değil, Kapadokya bölgesinin büyülü görüntülerini tercih ediyor. Mutluluklarını objektifler karşısında ölümsüzleştiriyorlar" dedi. Temur ayrıca yurt dışından da yabancı gelin ve damadın bölgeye gelerek fotoğraf çektirdiğini sözlerine ekledi.

- Nevşehir