Çiftler nikahlarını sevdikleriyle kıymaya başladı

Diyarbakır'da çiftler, sevdiklerinin katılımıyla nikahlarını kıymaya başladı.

15.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:30
Diyarbakır'da çiftler, sevdiklerinin katılımıyla nikahlarını kıymaya başladı.
"Yeni Normal" sürecine geçilmesiyle Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, nikah salonlarında belirlenen kurallara uygun şekilde, çiftlerin nikahlarına davetliler de katılmaya başlıdı.
Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Cihad Kayhan, yaptığı açıklamada, yayınlanan genelgeye uygun olarak bugünden itibaren vatandaşları nikah salonlarında ağırlamaya başladıkları söyledi.
15 Haziran öncesi, nikah işlemlerine yalnızca çiftler ve iki şahidi aldıklarını anımsatan Kayhan, çiftlerin mutlu günlerinde yanında olmak isteyen akraba ve dostların salonun kapasitesine misafir ettiklerini belirtti. Çiftler nikahlarını sevdikleriyle kıymaya başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Kayhan, Güncel, Haber

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