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Çiftleşme döneminde bölgelerini genişletmeye çalışan iki vaşağın karşılaşması saniye saniye kaydedildi

Çiftleşme döneminde bölgelerini genişletmeye çalışan iki vaşağın karşılaşması sonucu ortaya çıkan görüntüler şaşırttı. Kim tarafından çekildiği belli olmayan görüntülerde, vaşakların birbirlerine yüksek sesle bağırdığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

29.09.2019 22:52

Doğal ortamlarında görüntülenen yaban hayvanlar kimi zaman hüzünlendiğimiz, kimi zaman heyecanlandığımız, kimi zaman ise korktuğumuz görüntülerle karşımıza çıkarak insanları şaşırtmaya devam ediyor.

Bilgeyik tarafından paylaşılan görüntülerde, çiftleşme döneminde bölgelerini genişletmeye çalışan iki vaşağın karşılaşması sonucu birbirleriyle mücadele etme anları bulunuyor. Vaşakların çiftleşme döneminde egemenlik alanının dışına çıktıkları biliniyor.

BİRBİRLERİNİ BAĞIRARAK UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

ABD'nin Michigan eyaleti sınırları içinde bulunan Avery Gölü yakınlarında çekilen görüntülerde iki vaşağın alanlarını genişletmek için birbirlerine doğrudan saldırmadığı, yüksek sesle bağrışları duyuluyor.

VAŞAKLARIN ÖZELLİKLERİ

Vaşak, kedigiller familyasından Lynx cinsini oluşturan orta büyüklükte etçil omurgalı ve yabanıl hayvan türlerinin ortak adıdır. Vaşaklar, kedilere benzemelerine rağmen onlara göre çok daha büyüktür.

Çiftleşme döneminde bölgelerini genişletmeye çalışan iki vaşağın karşılaşması saniye saniye kaydedildi

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