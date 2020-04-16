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Çiftliğe gelen kurtları, çoban köpekleri kaçırdı

ARDAHAN'a bağlı Akyaka köyünde çiftliğe gelen kurt sürüsü, çoban köpekleri tarafından uzaklaştırıldı.

16.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:24
Çiftliğe gelen kurtları, çoban köpekleri kaçırdı

ARDAHAN'a bağlı Akyaka köyünde çiftliğe gelen kurt sürüsü, çoban köpekleri tarafından uzaklaştırıldı.

Olay, Ardahan 'a 15 kilometre uzaklıktaki Akyaka köyünde yaşayan Vedat Özgür'ün büyükbaş beslediği çiftliğinde meydana geldi. Kurt sürüsü, sabah saatlerinde bölgeye yaklaşmaya başladı. Sürüyü çiftlikte bulunan bir çoban köpeği fark etti. Diğer köpek de kurtlara doğru hamle yapınca kurtlar kaçmaya başladı. Bu sırada sürüden bir kurt geri kalınca iki köpeği arasında kaldı. Köpeklerin saldırısına karşılık vermeye çalışan kurt, daha sonra kaçtı. Yaşananlar ise çiftlikteki güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ardahan, Akyaka, Güncel
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