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Çiftliğinde 10 farklı ırkta horoz ve tavuk yetiştiriyor

Çiftliğinde 10 farklı ırkta horoz ve tavuk yetiştiriyorANTALYA'da, horoz ve tavuk üreticiliği yapan Müslüm İlbeyli, çiftliğinde 10 farklı ırkta tavuk ve horoz yetiştiriyor.

29.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 29.03.2020 09:28
Çiftliğinde 10 farklı ırkta horoz ve tavuk yetiştiriyor
ANTALYA'da, horoz ve tavuk üreticiliği yapan Müslüm İlbeyli, çiftliğinde 10 farklı ırkta tavuk ve horoz yetiştiriyor. Her ırk kendine göre renk ve tüy yapısına göre ayrılıyor. Dünyaca bilinen Black Mottled ve Columbia Buff Blue ırkı horoz ve tavukların bulunduğu çiftlikte üretilen yumurtalar da yurt içine satılıyor.
Turizm kenti Antalya'da farklı ırklarda horoz ve tavuk üreticiliği yapan Müslüm İlbeyli, ürettiği canlıları yurt dışına satıyor. İran , Irak, Azerbaycan gibi ülkelerdeki ırk canlı meraklılarının yanı sıra Avrupa'dan da yetiştiriciler İlbeyli'den canlı alıyor. Geçen günlerde koronavirüs nedeniyle İran sınır kapısının kapanmasının ardından satışı yapılan canlıların geriye döndüğünü anlatan İlbeyli, "Sınır kapası kapanınca Columbia Buff Blue ırkı tavuk ve horozları İranlı alıcıya ulaştıramadım. Sınır kapısının ne zaman açılacağı da belli değil. Bu nedenle hayvanları geriye çektim. Kapı açılınca İran'a gidecekler" dedi.
Çiftliğinde 10 farklı ırkta horoz ve tavuk bulunduğunu hatırlatan İlbeyli, "Tüyleri, tüy desenleri, boyun ve boyun desenlerinin yanı sıra duruşlarına göre ayrılan ırk horoz ve tavukların dünya üzerinde takipçileri oldukça fazla. Irk canlılar zamanla 3- 4 yıl süren üretim aşamasının ardından ortaya çıkıyor" diye konuştu.
YUMURTALARINI DA SATIYOR
İki farklı ırkı çiftleştirip farklı desenler elde etmeye çalıştığını belirten Müslüm İlbeyli, "Black Mottled bir döneme adını altın harflerle yazdırmış bir canlı. Tüyleri siyah ve beyazdır. Fakat son aylarda Columbia Buff Blue ırkı oldukça ilgi görüyor. Çiftliğimde farklı ırkların yumurtalarını dölleyerek ortaya yeni renk ve tüy yapısında canlılar çıkarmaya çalışıyorum. Ortaya farklı horoz ve tavuklar çıkıyor. Yumurtalarını da satışını yapıyoruz. Daha çok yumurtalarını yurt içinden alıyorlar" dedi.
Black Mottled ırkı horozların ihtişamlı görünümünden dolayı uzun süre beğenildiğini anlatan Müslüm İlbeyli, "Black Mottled horozumu çok seviyorum. O gerçekten ırkının en iyisi. Dişisiyle çok iyi anlaşıyor. Columbia Buff Blue ırkı ise sarı renklerin hakim olduğu dalgalı tüy yapısıyla dikkat çekiyor. Her iki ırk da kendi klasmanında lider" diye konuştu.
KORONAVİRÜS BİZİ DE ETKİLEDİ
Çin'de ortaya çıkan ardından dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye- İran sınır kapısının kapanması ırk horoz ve tavuk üreticilerini de olumsuz şekilde etkiledi. İranlı üreticilere sattığı tavuk ve horozların, sınır kapısından geri döndüğünü anlatan İlbeyli, "İranlı üreticilerle iyi ilişkilerim var. Fakat sınır kapısı kapandığı için artık canlı gönderemeyeceğim. Koronavirüs karantinasının bir an önce bitmesini ve sınırların açılmasını bekleyeceğiz" diye konuştu.
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Çiftliğinde 10 farklı ırkta horoz ve tavuk yetiştiriyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İran, Güncel

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Çiftliğinde 10 farklı ırkta horoz ve tavuk yetiştiriyor

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