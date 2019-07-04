04.07.2019 15:55
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ÇİFTLİK BANK DAVASI (arşiv)
Kaynak: DHA
Güncel
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "inanç masası" açıklaması
Oyuncu Şevket Çoruh, 22 yaşındaki kızının mezuniyet törenine katıldı
Babasının öldürdüğü Gülnur'u annesi anlattı, salondakiler gözyaşlarına boğuldu
Tapu Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair teklif Meclis'te kabul edildi
Yunanistan'ın Küçük Çuha Adası'na yerleşenlere aylık 500 euro verilecek
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Çorlu tren kazası davasında heyetin çekilme talebi kabul edilmedi
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