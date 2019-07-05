Çiftlik Bank davası; Tosun, kayınpederini işten çıkarmış

CİFTLİK BANK'ın kurucusu Mehmet Aydın 'ın kayınpederi olan davanın firari sanığı Hakan Soysal, 1 Temmuz 2017 tarihinde davanın görüldüğü İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne giderek teslim oldu. İfadesinin ardından serbest bırakılan Hakan Soysal sahibi oldukları şirketi Çiftlik Bank'a sattıklarını, ücretli olarak çalışmaya başladıklarını, 1 ay sonra da işten çıkarıldıklarını öne sürdü.

Hakan Soysal, Mehmet Aydın ilk defa kızını istemeye geldiği 2017 yılı Ocak ayında gördüğünü söyledi. Soysal, düğünden bir ay sonra da Uruguay'a gittiklerini belirterek, "Kızım oradan arayıp Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi. Kızıma kötü davranıyormuş, uyuşturucu kullanıyormuş. Kızımı başka kadınlarla aldatmış. Bunun üzerine bir bahane ile kızımın Türkiye'ye gelmesini sağladık. Bir daha da göndermedim" dedi.

MEHMET AYDIN KAYINPEDERİNİ İŞTEN ÇIKARMIŞ

Mehmet Aydın'ın teklifi üzerine ortakları ile birlikte sahibi oldukları şirketi, Mehmet Aydın'a 2017 yılının Eylül ayında Çiftlik Bank'a sattıklarını söyleyen Hakan soysal, "Ancak 1 ay kadar şirkette maaşlı eleman olarak çalışmaya devam ettik. Bir ay sonra şirketin yöneticisi bizi işten çıkardı. Yeni şirket kurup Bursa Çiftlik Bank'ın şarküterisine gıda ürünleri sattık" dedi.

Mehmet Aydın'ın kendisine bilgisayar yazılım işi yaptığını söylediğini kaydeden Hakan Soysal, "Kızımla evlenmeden önce etraftan yaptığım araştırmada bilgisayar yazılım işi yaptığını öğrenmiştim. Herhangi bir sabıkası olmadığını da karakoldan yaptığım araştırmada öğrendim" dedi.

'KIZIMA KÖTÜ DAVRANIYORMUŞ, UYUŞTURUCU KULLANIYORMUŞ'

Düğünden bir ay sonra kızı Sıla Aydın ve Mehmet Aydın'ın Uruguay'a gittiğini söyleyen Hakan Soysal, "Kızım oradan arayıp Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi. Kızıma kötü davranıyormuş, uyuşturucu kullanıyormuş. Kızımı başka kadınlarla aldatmış. Bunun üzerine bir bahane ile kızımın Türkiye'ye gelmesini sağladık. Bir daha da göndermedim. Kızım Bursa Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Dava sürüyor" dedi.

TEHDİT İDDİASI

Mehmet Aydın'ın korumalarını evine göndererek kendisini tehdit ettiğini söyleyen Hakan Soysal, "O zaman şikayetçi olmadık. İleri sürülen dolandırıcılık davasını kabul etmiyorum. Kaldı ki sattığımız şirkette sigortalı olarak çalışırken işten bile çıkarıldım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme, ifadesinin ardından Hakan Soysal hakkındaki yakalama kararını kaldırarak serbest bıraktı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 1 kez "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", 3 bin 762 kez "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık", 3 bin 762 kez "Ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez de "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıl hapis cezası isteniyor.

30 şüpheli hakkında da, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığını arttırma suçlarından 5'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli ise firari.

132 BİN KİŞİDEN 1.1 MİLYAR LİRA TOPLAMIŞ

Şüphelilerin 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira topladığı, toplanan bu paranın 687 milyon 838 bin 995 lirasının katılımcılara geri ödendiği belirtiliyor.

- İstanbul