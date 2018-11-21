Çiftlik
evinde 1528 parça tarihi eser bulundu
MANİSA'nın Alaşehir
ilçesindeki bir çiftlik evine jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda, 1528 parça tarihi eser ele geçirildi. Manisa
İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaşehir ilçesi Kavaklıdere
Mahallesi'nde 2 gün önce yaşamını yitiren çiftçi 82 yaşındaki Mehmet K.'nin çiftlik evinde, çok sayıda tarihi eser bulunduğunu öğrendi. 10 günlük çalışmanın ardından Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığının arama kararıyla harekete geçen jandarma ekipleri, bu sabah eve operasyon yaptı. Adeta müzeyi andıran evde raf, vitrin ve masalara sıralı halde çok sayıda tarihi eserle karşılaşıldı. Yapılan kontrolde Helenistik, Roma
, Bizans, İslam ve Osmanlı dönemlerine ait toplam 1528 parça tarihi eser belirlendi. Aralarında heykeller, sikkeler, amforalar, vazolar, el yazmaları ve muhtelif eşyaların da bulunduğu eserler, Manisa Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Jandarma,Alaşehir,Çiftlik
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:37