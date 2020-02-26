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Çiftlik evinde 3 kilo 'esrar' ele geçirildi: 1 tutuklama

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda çiftlik evinde 3 kilo esrar ele geçirildi.

26.02.2020 21:16 | Son Güncelleme: 26.02.2020 21:16Çiftlik evinde 3 kilo 'esrar' ele geçirildi: 1 tutuklama

AYDIN'ın ilçesinde, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda çiftlik evinde 3 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K. ve E.K. adlı şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. 2 şüphelinin yaşadığı çiftlik evi ve iş yerlerine dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. evinde yapılan aramada 3 kilo esrar ele ile 1 adet dijital terazi ele geçirildi, E.K. ve M.K. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.K. ise tutuklandı.



İncirliova, Çiftlik, Güncel

Kaynak: DHA

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