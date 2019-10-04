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Çiftlik evinde 45 bin 730 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde polisin çiftlik evine düzenlediği operasyonda 45 bin 730 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

04.10.2019 09:02Çiftlik evinde 45 bin 730 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde polisin çiftlik evine düzenlediği operasyonda 45 bin 730 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki çiftlik evinde gümrük kaçağı sigara olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çiftlik evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 45 bin 730 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili İ.S ve M.S gözaltına alındı.



Çiftlik, Tatvan, Güncel

Kaynak: DHA

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