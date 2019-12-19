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Çiftlik evindeki yangında itfaiye, tavukları telef olmaktan kurtardı

BURSA'da bir çiftlik evinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

19.12.2019 08:18 | Son Güncelleme: 19.12.2019 08:18Çiftlik evindeki yangında itfaiye, tavukları telef olmaktan kurtardı

BURSA'da bir çiftlik evinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin sıçradığı kümesteki 30 tavuk, ekipler tarafından son anda telef olmaktan kurtarıldı.

İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin yanında bulunan kümese de sıçradı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, alevlere müdahale etti. Kümesteki 30 tavuk da itfaiye ekipleri tarafından telef olmaktan kurtarıldı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. evinde maddi zarar meydana gelirken, yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



İtfaiye, Çiftlik, Güncel

Kaynak: DHA

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