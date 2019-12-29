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Çiftlik evinden 5 kilo esrar, 81 bin lira ve 19 bin dolar çıktı

Bursa'da narkotik ekiplerinin bir çiftlik evine yaptığı operasyonda 5 kilo esrar, 81 bin lira ve 19 bin dolar ele geçirildi.

29.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:25 Çiftlik evinden 5 kilo esrar, 81 bin lira ve 19 bin dolar çıktı
'da narkotik ekiplerinin bir çiftlik evine yaptığı operasyonda 5 kilo esrar, 81 bin lira ve 19 bin dolar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, gelen ihbarı değerlendiren Bursa Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İnegöl ilçesi Tahtaköprü Mahallesi'nde bir çiftlik evine baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 5 kilo esrar, 10 adet extacy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 50 mermi, hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden kazanılan 81 bin lira ve 19 bin dolar ele geçirildi. evinde bulunan Y.K. ve S.Ç. gözaltına alındı. - BURSA

Narkotik, Çiftlik, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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