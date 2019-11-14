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Çiftlik Muhasebe Veri Ağı'na kaydolan çiftliklere destek

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü dahil olan tarımsal işletmelere 600 lira katılım desteği verilecek.

14.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:52Çiftlik Muhasebe Veri Ağı'na kaydolan çiftliklere destek
Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü dahil olan tarımsal işletmelere 600 lira katılım desteği verilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığının Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, ÇMVA sisteminin kurulduğu 81 ilde gönüllülük esasına dayalı sisteme katılan işletmelere 2019 için 600 lira katılım desteği ödemesi yapılacak.
Destek, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olup, ÇMVA sistemine dahil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri sorumlu birime gönderilen tarımsal işletmelere verilecek.
Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının yüzde 0,2'si bütçenin ilgili kaleminden bankaya hizmet komisyonu olarak ödenecek.

Çiftlik, Ekonomi

Kaynak: AA

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