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Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Denizli'de, küçükbaş hayvan çiftliği sahibi patron, iş yerinde başından vurulmuş halde bulundu. Olay yerine gelen ekipler, genç patronun öldüğünü tespit etti. Olayın ardından cinayet zanlısı olduğundan şüphelenilen ve genç patronun aracıyla kayıplara karıştığı öğrenilen çiftlik çobanı, her yerde aranıyor.

25.12.2019 21:33 | Son Güncelleme: 25.12.2019 22:40

Denizli'nin Çivril ilçesinde Fatih Kürşad Yağcı (37), sahibi olduğu küçükbaş hayvan çiftliğinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma, çiftlikte çoban olarak çalışan ve olayın ardından Yağcı'ya ait otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

CANSIZ BEDENİ KOMŞULARI BULDU

Olay, saat 17.00 sıralarında kırsal Çıtak Mahallesi'nde meydana geldi. Küçükbaş çiftliği bulunan Fatih Kürşad Yağcı, besihanesine gelen komşuları tarafından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede tabancayla başından vurularak öldürüldüğü tespit edilen Yağcı, otopsi yapılmak üzere Çivril Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

JANDARMA ŞÜPHELİ ÇOBANI ARIYOR

Jandarma ekipleri, cinayetle ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, Yağcı'nın çiftliğinde çalışan ve olayın ardından kayıplara karışan, ismi öğrenilemeyen şüpheli çobanı yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet şüphelisi çobanın patronunu silahla vurduğu, daha sonra ise içerisinde yüklü miktarda para bulunan otomobilini de alıp olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü.

Genç patron, iş yerinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

Güncel

Kaynak: DHA


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