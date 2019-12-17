Haberler » Güncel » Çiftlikköy'de gönüllü gençler fidan dikti - Haber

Çiftlikköy'de gönüllü gençler fidan dikti

Yalova Üniversitesi (YAÜ) öğrencileri ile Gençlik Merkezi gönüllüleri, Çiftlikköy ilçesinde fidan dikti.

17.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:12Çiftlikköy'de gönüllü gençler fidan dikti
Üniversitesi (YAÜ) öğrencileri ile Gençlik Merkezi gönüllüleri, ilçesinde fidan dikti.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Gençlik ve İl Müdürlüğü arasında imzalanan "Gönüllülük Projesi" kapsamında YAÜ Peyzaj ve Süs Bitkileri Bölümü öğrencileri ile Gençlik Merkezinden gönüllü gençler, İlyasköy'de fidanları toprakla buluşturdu.
Fidan dikimine, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı İrfan Sakinci, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Osman Halis Özen, Çiftlikköy İlçe Müdürü Şefik Arıca, İl Genel Meclisi Üyesi Resul Çiftçi ve Çiftlikköy Ziraat Odası Başkanı Mehmet Anaçardı da katıldı.

Çiftlikköy, Yalova, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü - Haber
18:06 Antalya'daki PKK/KCK operasyonunda 11 zanlı tutuklandı - Haber
18:05 4 kişinin öldüğü otomobil, kazadan 3 gün önce satışa çıkarılmış (3) - Haber
18:05 Serbest piyasada altın fiyatları - Haber
18:00 60 yıllık eski belediye binası yıkılarak modern yüzüne kavuşacak - Haber
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Haber
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler - Haber
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Haber
16:26 3 bin liralık telefonun çiftini 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı - Haber
16:10 AK Parti Hanak İlçe Başkanı görevinden istifa etti - Haber
17.12.2019 18:07:37