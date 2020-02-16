Haberler » Güncel » Çiftlikköy'de kamyonet yolcu minibüsüne çarptı: 6 yaralı - Haber

Çiftlikköy'de kamyonet yolcu minibüsüne çarptı: 6 yaralı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir kamyonetin yolcu minibüsüne çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

16.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:40Çiftlikköy'de kamyonet yolcu minibüsüne çarptı: 6 yaralı
'nın ilçesinde bir kamyonetin yolcu minibüsüne çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kadir Özdemir yönetimindeki 16 LSB 73 plakalı kamyonet, Yalova-İzmit kara yolu Çiftlikköy mevkisinde aynı istikamette seyreden Osman Çampınar'ın kullandığı 77 AF 143 plakalı minibüse yol kenarına yanaştığı sırada çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürüklenerek devrilen minibüsteki 5 kişi ile kamyonette bulunan bir yolcu yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesi ve kentteki özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Çiftlikköy, Yalova, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 16:07:20