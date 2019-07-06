06.07.2019 16:42
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Çiftlikte yangın: 5 bin balya saman kül oldu, 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Çiftlikte yangın: 5 bin balya saman kül oldu, 5 büyükbaş hayvan telef olduTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hayvan çiftliğinde çıkan yangında, 5 bin balya saman kül olurken, 5 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Çiftlikte yangın: 5 bin balya saman kül oldu, 5 büyükbaş hayvan telef oldu
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hayvan çiftliğinde çıkan yangında, 5 bin balya saman kül olurken, 5 büyükbaş hayvan da telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi'nde İsmail Giden'e ait hayvan çiftliğindeki bina içinde istiflenmiş saman balyaları tutuştu. Mahalle sakinlerinin yardımıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar yangın alanından tahliye edilirken, alevlerin arasında kalan 5 büyükbaş hayvan telef oldu.
Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ve Malkara Belediyesi'ne bağlı ekipler, yangına müdahale ediyor. Yangında, yaklaşık 5 bin balya samanın kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Çiftlikte yangın: 5 bin balya saman kül oldu, 5 büyükbaş hayvan telef oldu
Kaynak: İHA
Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

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