Haberler » Güncel » Çiftlikte yangın hayvanlar tahliye edildi - Haber

Çiftlikte yangın hayvanlar tahliye edildi

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHABeykoz'da bir çiftliğin müştemilatında çıkan yangının ardından çiftlikteki hayvanlar tahliye edildi.

16.01.2020 03:02 | Son Güncelleme: 16.01.2020 03:05
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA
'da bir çiftliğin müştemilatında çıkan yangının ardından çiftlikteki hayvanlar tahliye edildi. Yangın, Mahmut Şevket Paşa Köyü Riva Yolunda saat 01.15 sıralarında çıktı. İddiaya göre, Riva yolundaki iki dönümlük büyükbaş çiftliğinde müştemilatında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede müştemilatı sararken çiftlikteki yaklaşık on büyükbaş hayvan çobanlar tarafından dışarıya çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri çiftliğin müştemilatında çıkan yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri de yangın yerinde incelemelerde bulundu. Yangında herhangi gibi can kaybı yada hayvan telefi olmazken çiftliğin müştemilatında hasar oluştu.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
Çiftlikte yangın hayvanlar tahliye edildi

İstanbul, Beykoz, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

04:16  Sultangazi'de işçi konteynerinde çıkan yangında 1 kişi öldü - Haber
04:15  Sultangazi'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 1 işçi yanarak öldü - Haber
04:15  Sultangazi'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın 1 işçi yanarak öldü - Haber
04:09  Başkentte meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Haber
04:04  Başkentte meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Haber
00:24  Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı - Haber
23:44  Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi! Üç kız kardeşten biri öldü - Haber
23:20  Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haber
23:14  Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı! Yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak - Haber
23:02  ABD'den Mısır'a çağrı: Anadolu Ajansı çalışanlarını serbest bırakın - Haber
16.01.2020 04:20:11