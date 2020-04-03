Çiftlikten 3 büyükbaş hayvanı çalıp kayıplara karıştılar
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir çiftlikten 3 büyükbaş hayvan çalan hırsızlar kayıplara karıştı.
03.04.2020 18:36 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:37
Edinilen bilgiye göre, Hacıevhat Mahallesi eski Keşan yolu Baraka mevkiinde Fevzi Yıkılmaz'a ait besi çiftliğine hırsızlar girdi. Çiftliğin bahçesinde bulunan köpekleri sopayla kovalayan hırsızlar, ahırdan 3 ineği çaldı.
Çalınan hayvanların 30 bin lira değerinde olduğunu ifade eden Fevzi Yıkılmaz, "Gözü dönmüş şahıslar, evde olmadığımızı fırsat bilerek, önce köpekleri sopayla kovalamışlar daha sonra da dama girip 3 hayvanımı çalmışlar. Evin içindeki yatağı da dağıtmışlar. Allah'ından bulsunlar" diye konuştu.
Polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA