Çiftlikten çaldıkları koçları çekçekle götürmek istediler

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, Suriye uyruklu 2 kişi, bir çiftlikten çaldıkları 2 koçu, 'çekçek' tabir edilen el arabasına koyup, götürmek istedi. Bir vatandaş tarafından fark edilen zanlılar koçların bulunduğu çekçeki bırakıp, kaçtı.Çerkezköy'ün Bağlık Mahallesi Tarla Sokak üzerinde, H.Y. isimli vatandaş, 2 kişinin, kağıt toplamak amacıyla kullanılan ve halk arasında 'çekçek' diye tabir edilen el arabasını taşımakta zorlandıklarını fark etti. Bunun üzerine yanlarına gidip, yardım etmek istediğini söyledi.Hayvan seslerini duyunca da "Ne taşıyorsunuz siz?" diye sordu. Suriye uyruklu oldukları öğrenilen ikili, çekçeki bırakıp, kaçtı. H.Y. arabadaki torbayı açtığında ise ayakları bağlı 2 koç olduğunu gördü. Polisi arayarak durumu bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları araştırmada koçların, olay yerine 200 metre mesafede bulunan Mehmet Aksaz'ın çiftliğinden çalındığını belirledi. Aksaz, koçlarını teslim alarak çiftliğine geri götürdü. Polis, kaçan Suriye uyruklu şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.Koçların çalınmasını dikkati sayesinde önleyen H.Y., "Aracı taşımakta zorlandıklarını görünce yardım etmek istedim ama kabul etmediler. Torbanın içinde hareketlilik görüp, sordum. Panikleyip kaçtılar. Açıp baktığımda ayakları bağlı halde iki koç vardı. Torbanın içinde insan olabileceğinden şüphelendim" dedi.





Kaynak: DHA