Çığ Altında Kalan Dağcının Ağabeyi: "Allah'tan Umudumuzu Kesmiyoruz"

04 Aralık 2018 Salı 13:29



04 Aralık 2018 Salı 13:29

Niğde'nin Çamardı ilçesinde, Aladağlar'da tırmanış yaparken çığ düşmesi sonucu mahsur kaldığı bölgeden dün kurtarılan Hilal İşcan, Adana'daki tedavisinin ardından yeniden Niğde'ye döndü.Hastaneden bugün sabah saatlerinde taburcu edilen İşcan, Niğde'de arama kurtarma çalışmalarının koordine edildiği Mümtaz Çankaya Dağ ve Kayak Merkezi'ne geldi.Gazetecilere açıklama yapmayan İşcan, Çamardı Kaymakam Vekili Emrah Akduman'ın bulunduğu bilgi işleme merkezine geçti.Bu arada çığ altında kalan Mustafa Kemal Karakoç'un ağabeyi Ahmet Karakoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pazar günü saat 16.00 sıralarında düşen çığın ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor. Allah'tan umudumuzu kesmiyoruz, bekliyoruz. Mustafa Kemal dağcılığı seviyordu. 2-3 yıldır gidiyordu, çoğundan haberimiz yoktu. Bir tutkusu vardı. Konya'dan geldik. Babam, amcamla beklemeye devam ediyoruz." diye konuştu.Aladağlar'da, Eznevit mevkisinde önceki gün tırmanış yapan 2 dağcıdan Mustafa Kemal Karakoç çığ altında kalmış, bölgede mahsur kalan Hilal İşcan ise askeri helikopterle kurtarılıp, Adana'ya götürülmüştü.