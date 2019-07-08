Çiğ altında kalan dağcının cesedi helikopterle getirildi
NİĞDE - Niğde
Demirkazık dağında çığ düşmesi sonrası kaybolan dağcı 27 yaşındaki Mustafa Kemal Karakoç'un cansız bedeni Çamardı
Devlet hastanesine getirildi. AFAD ekipleri 24 kez bölgede arama yapmasına rağmen doğa şartları ve karkütlesinin buz tutması nedeniyle bulunamayan Karakoç'a bugün yapılan aramada 8 ay sonra cansız bedeni bulundu. Kar altından çıkarılan Karakoç'un cansız bedeni helikopter ile Çamardı Devlet Hastanesine getirildi. Karakoç'un babası Mehmet Karakoç'da bölgeye geldi. Otopsi yapılan talihsiz dağcının cansız bedeni toprağa verilmek üzere helikopterle memleketi Konya'ya gönderildi.