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Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı

BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde, dün çığ altında kalan güvenlik korucusu Yüksel Arlı'nın (42) cansız bedenine ulaşıldı.

02.02.2020 17:47 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:47Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı

BİNGÖL'ün ilçesinde, dün çığ altında kalan güvenlik korucusu Yüksel Arlı'nın (42) cansız bedenine ulaşıldı.

Solhan ilçesine bağlı Yenibaşak köyünde oturan güvenlik korucusu Yüksek Arlı, dün elektrik trafosunun olduğu bölgeye giderken, düşen çığın altında kaldı. Yakınlarının ihbarıyla bölgeye AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, arama çalışması başlattı. Ekipler, bu sabah saatlerinde Arlı'nın, cansız bedenine ulaştı.

Yüksel Arlı'nın cenazesi, otopsi için Solhan Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.



Solhan, Güncel

Kaynak: DHA

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