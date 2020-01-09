Haberler » Güncel » Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu (3) - Haber

Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu (3)

YASİN KILIÇ'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİAdana'nın Pozantı ilçesinde, çığ düşmesi sonucu karlar altında kalan maden işçi Yasin Kılıç'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı.

09.01.2020 16:03 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:03Çığ altında kalan işçinin cansız bedeni bulundu (3)

YASİN KILIÇ'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

'nın ilçesinde, çığ düşmesi sonucu karlar altında kalan maden işçi Yasin Kılıç'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Kılıç'ın cenazesi, memleketi Pozantı ilçesine bağlı Mahallesi'ne getirildi. Kılıç'ın yakınları, cenaze aracı geldiği sırada gözyaşı döktü. Eşi Teslime Kılıç (34), Yasin Kılıç'ın tabutuna sarılarak, ağladı. Kılıç için düzenlenen cenaze törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile ailesi fertleri katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından helallik alındıktan sonra Yasin Kılıç'ın cenazesi, toprağa verildi.

VELİ BEKTAŞ'IN CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLECEK

Öte yandan bugün karlar altında cansız bedeni bulunan maden işçisi Veli Bektaş'ın cenazesinin ise otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Kazandere Mahallesi'ne götürüleceği öğrenildi.

Ruşan Anıl ATAR/ADANA,



Adli Tıp Kurumu, Çamlıbel, Pozantı, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:26  6. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu, "Çevre ve sıfır atık" temasıyla koşulacak - Haber
16:26  Adliyeye gülerek girip tutuklanan uyuşturucu kuryesinin ifadeleri ortaya çıktı - Haber
16:26  Mersin şehit piyade uzman onbaşı halil karakoç son yolculuğuna uğurlandı-1 - Haber
16:26  Cezayir ve İtalya'dan Libya'da ateşkes çağrısı - Haber
16:21  Çifteler'de taekwondo ve kick boksta kuşak terfi sınavı - Haber
14:54  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Haber
14:49  Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Haber
14:26  2 kişinin öldüğü yangında AVM'nin yangın merdiveninin kapatıldığı ortaya çıktı - Haber
14:15  Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı - Haber
13:21  Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek'e 12 yıl 8 ay hapis - Haber
9.01.2020 16:31:25